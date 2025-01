"Dieu m'a sauvé pour que je rende sa grandeur à l'Amérique": Trump revient sur sa tentative d'assassinat pendant son investiture

Le nouveau président des Etats-Unis Donald Trump a affirmé lundi dans son discours d'investiture que Dieu l'avait "sauvé" d'une tentative d'assassinat le 13 juillet en Pennsylvanie "pour que je rende sa grandeur à l'Amérique".

"J'ai beaucoup appris ces dernières années, je sais que pour récupérer notre République, ça n'a pas été facile, ceux qui s'opposent à notre cause ont tenté de m'ôter ma liberté, et même de m'ôter la vie. Il y a seulement deux mois, dans un beau champ de Pennsylvanie, la balle d'un assassin a traversé mon oreille. J'ai ressenti à ce moment-là, et encore plus maintenant que ma vie a été sauvée pour une raison. Dieu m'a sauvé pour rendre sa grandeur à l'Amérique.", a affirmé le 47e président américain, qui vient de prêter serment au Capitole à Washington.