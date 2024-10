Beyoncé aux côtés de Kamala Harris pour défendre le droit à l'avortement: "Je ne suis pas ici en tant que célébrité, mais en tant que mère"

C'est une étape peu orthodoxe dans la dernière ligne droite de cette course très serrée avant l'élection du 5 novembre qui divise comme jamais les hommes et les femmes.

Kamala Harris et Donald Trump ont tous les deux choisi le Texas vendredi, la première pour y parler du droit à l'avortement en compagnie de la superstar Beyoncé, qui a défendu le droit des femmes à contrôler leur corps, le second pour y évoquer la crise migratoire.

L'ex-président a de nouveau critiqué la porosité de la frontière sud des Etats-Unis, depuis un hangar d'avion à Austin, capitale du Texas. La veille, celui qui ne cesse de durcir sa rhétorique sur l'immigration avait estimé que les Etats-Unis étaient "devenus la poubelle du monde". Le septuagénaire a aussi enregistré, pendant trois heures, au Texas un podcast avec Joe Rogan, un animateur particulièrement populaire chez les hommes, retardant de plusieurs heures un meeting prévu dans le Michigan, à la frontière nord du pays.

En s'y invitant, Donald Trump poursuit son offensive de campagne auprès des hommes, notamment les plus jeunes et ceux des classes populaires, que son discours macho attire de plus en plus. Selon les sondages, le scrutin du 5 novembre, serré à l'extrême, pourrait révéler une fracture plus béante que jamais entre les électrices, qui penchent traditionnellement du côté démocrate, et les hommes, davantage conservateurs.