Explosions, frappes aériennes et tirs dans le nord de Gaza: la situation humanitaire est "désastreuse" selon l'Unrwa

Depuis jeudi, l'armée israélienne mène une opération à Choujaïya, un quartier est de Gaza-ville, où se trouvent selon elle des "infrastructures terroristes".

La Défense civile a fait état vendredi de "nombreux morts" et de la fuite de "dizaines de milliers de civils", après un appel de l'armée à évacuer le quartier.

"Se mettre à l'abri"

"Ma famille et moi avons fui Choujaïya en raison des bombardements israéliens par avions, chars et drones (...) On n'a rien pu emporter de chez nous: on a laissé la nourriture, les matelas et les couvertures (...) Il fallait juste qu'on se mette à l'abri", a déclaré à l'AFP Mohammed Harara, 30 ans.