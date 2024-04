Eclipse solaire: attention danger pour les yeux

Partager:

Un simple coup d'oeil sur une éclipse solaire, comme celle qui sera observée lundi dans une bonne partie de l'Amérique du Nord, peut entraîner une perte de vision irrémédiable, préviennent des experts de la santé oculaire. Des dizaines de millions de personnes du Mexique au Canada, en passant par les Etats-Unis, vont être témoins d'un rare spectacle céleste, qui ne se reproduira pas dans cette partie du monde avant 2044: la lune viendra obscurcir -par endroits totalement- la lumière du soleil.

Les êtres humains ne regardent pas le soleil en temps normal à cause de l'inconfort que cela engendre mais durant les éclipses, certains "outrepassent" cet instinct, assure à l'AFP Aaron Zimmerman, professeur d'optométrie à l'université d'Etat de l'Ohio. Le principal danger lié à ce phénomène, dit-il, vient de la "toxicité photochimique", quand de courtes et puissantes ondes de lumière bleues, violettes et ultra-violettes, ces dernières invisibles, déclenchent des réactions chimiques qui endommagent les bâtonnets et les cônes de la rétine, la membrane du fond de l'oeil recevant les impressions lumineuses et les transmettant au nerf optique. En découlent des visites aux urgences de gens se plaignant de vision brouillée, de changement dans la perception des couleurs et de taches noires, parfois sans aucune certitude quant à un retour à la normale.

Une grande revue médicale fait ainsi état du cas d'une jeune femme qui s'était présentée dans un établissement de santé oculaire de New York après avoir regardé l'éclipse de 2017 "plusieurs fois pendant environ six secondes sans lunettes de protection" puis avec cet équipement. Quelques heures plus tard, les objets ont commencé à lui paraître flous et distordus, les couleurs changées, et la patiente a signalé une tache noire au centre de son oeil gauche. Les dommages constatés au niveau cellulaire persistaient encore six semaines plus tard.