Effondrement d'un pont à Baltimore: Joe Biden promet de le reconstruire "aussi vite qu'humainement possible"

"J'ai l'intention de voir l'État fédéral assumer en totalité le coût de la reconstruction de ce pont et j'espère que le Congrès me soutiendra", a ajouté Joe Biden dans une courte allocution à la Maison Blanche. Il a déploré un "terrible accident".

Le président américain a promis mardi de réparer "aussi vite qu'humainement possible" et avec des financements fédéraux le pont autoroutier qui s'est effondré à Baltimore (nord-est), bloquant l'un des plus importants ports du pays.

Les secours recherchent dans l'eau et sur le fond marin au moins six membres d'une équipe de huit ouvriers qui travaillait sur le pont au moment de l'accident, selon le dernier bilan. "J'ai dit à mon équipe de remuer ciel et terre pour rouvrir le port et reconstruire le pont aussi vite qu'humainement possible", mais cela va "prendre du temps" a dit le démocrate de 81 ans.

Il a promis de déployer "toutes les ressources fédérales" nécessaires pour cette infrastructure "très importante", qu'empruntent plus de 30.000 véhicules chaque jour. Joe Biden a lancé un gigantesque programme de rénovation des infrastructures américaines, qui comprend en particulier un budget de 40 milliards de dollars pour les ponts des États-Unis, dont plus de 43.500 sont jugés en "mauvais état".

Le pont Francis Scott Key, ouvert en 1977, ne rentrait pas dans cette catégorie. Ce pont autoroutier de plus de 2,5 kilomètres s'est effondré après que le Dali, un porte-conteneurs battant pavillon singapourien et long de 300 mètres, a percuté l'une de ses piles mardi.