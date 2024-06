Élections au Mexique: les bureaux de vote commencent à fermer

Les bureaux de vote ont commencé à fermer dans le sud-est du Mexique et dans quelques villes frontalières des États-Unis dans le nord-est, a constaté l'AFP, dans l'attente des fermetures dans les deux autres fuseaux horaires que compte le pays.

La diffusion des premières enquêtes sortie des urnes pour l'élection présidentielle ne sera possible qu'après la fermeture des bureaux à Mexico et dans la partie centrale du pays à 18H00 locales (02h00 heure belge), puis sur la côte Pacifique une heure plus tard (03h00 heure belge).