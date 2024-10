Élections présidentielles américaines: voici ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine 

Mardi 22 octobre

Barack Obama, l’ancien président, rejoint la campagne avec un ton rythmé et énergique. "Je suis nerveux, mais en surface, j’ai l’air calme. Et je suis prêt à larguer des bombes. N’oubliez jamais," plaisante-t-il, jouant sur sa présence confiante pour galvaniser les supporters démocrates.

Jeudi 24 octobre

Une ancienne mannequin évoque une agression sexuelle présumée lors d'une visite à la Trump Tower en 1993. "Ses mains se sont posées sur mes seins, mes hanches, mes fesses, remontant... elles étaient sur moi tout le temps." Aucune réaction officielle de Trump, qui préfère concentrer ses attaques sur Kamala Harris : "Ce n'est pas une personne intelligente, c'est une personne à faible QI."

Vendredi 25 octobre

Kamala Harris ne compte pas se laisser faire. "Donald Trump est devenu au fil du temps plus confus, plus instable, et plus en colère. Vous le voyez tous les jours, il est de plus en plus déséquilibré," affirme-t-elle. Avec des soutiens comme Bruce Springsteen et Barack Obama, la démocrate affiche une solide liste d’alliés. Mais cela sera-t-il suffisant ? De son côté, Donald Trump espère une victoire confortable. Plus que 11 jours avant l'élection.