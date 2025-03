Elon Musk est devenu père de son quatorzième enfant... et il a encore été original sur le prénom

Shivon Zilis, la femme d'Elon Musk, a révélé la nouvelle sur X (anciennement Twitter), sans préciser la date exacte de naissance de l’enfant. En réponse, Elon Musk s’est contenté d’un simple émoji en forme de cœur.

Dans son message, elle a partagé son bonheur : “Après en avoir discuté avec Elon, et en raison de l’anniversaire de la magnifique Arcadia, nous avons estimé qu’il était préférable de partager directement la nouvelle de l’arrivée de notre merveilleux et incroyable fils, Seldon Lycurgus. Il est fort comme un colosse, avec un cœur en or. On l’aime tellement.”