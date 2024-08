En Afghanistan, 1,4 million de filles "délibérément privées d'école" par les talibans

"L'Afghanistan est aujourd'hui le seul pays au monde à interdire l'accès à l'éducation aux filles de plus de 12 ans et aux femmes", déplore la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, dans un communiqué.

"Le droit à l'éducation ne peut souffrir d'aucune négociation et d'aucun compromis. La communauté internationale doit rester pleinement mobilisée pour obtenir la réouverture inconditionnelle des écoles et des universités aux filles et femmes afghanes".

En comptant celles qui étaient déscolarisées avant même le retour des fondamentalistes au pouvoir, ce sont aujourd'hui 2,5 millions d'Afghanes qui sont privées d'éducation secondaire, soit 80% des jeunes filles en âge d'aller à l'école.

Les talibans ont aussi interdit aux femmes de donner des cours aux garçons, alors même que le pays souffre d'une pénurie d'instituteurs qualifiés.