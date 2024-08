État d'urgence en Russie après l'entrée de l'Ukraine sur le territoire: l'analyse de Chantal Monet

Par cette action, l'objectif est également de remonter le moral de toute la nation, mais aussi d'envoyer un signal aux Occidentaux en montrant que le soutien à l'Ukraine n'est pas vain. "Fondamentalement, il s'agit de renverser le rapport de force en vue d'éventuelles négociations, peut-être d'ici la fin de l'année", ajoute notre journaliste.

Alors que la riposte russe semble tarder, y a-t-il une explication à cela ? Qu'attend précisément Vladimir Poutine ? "Il attend que la lourde machine se mette en marche, car pour l'instant, que voyons-nous ? Une désorganisation, un manque de préparation, et une sous-estimation des Ukrainiens. On sait aujourd'hui que des rapports faisaient état depuis des mois de mouvements à la frontière et de possibles attaques, mais tout cela a été ignoré par la hiérarchie. Les soldats envoyés sur place étaient jeunes, mal équipés, et mal entraînés. L'argent destiné à construire des défenses a été détourné. Maintenant, les renforts sont en route. Ils viennent de Kharkiv, de Zaporijia, de Crimée. Bien sûr, cela va soulager les militaires ukrainiens sur ce front, mais la situation risque de se compliquer pour eux en Russie".

Reste maintenant à voir si les militaires russes vont rester à Koursk. Cela dépendra sans doute de l'évolution des événements. En attendant, "C'est une terrible humiliation pour Vladimir Poutine", conclut notre journaliste.