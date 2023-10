Etats-Unis: 8.700 employés supplémentaires cessent le travail chez Ford sur consigne du syndicat UAW

Ces salariés d'une usine de Louisville sont venus grossir les rangs des effectifs déjà en grève au sein des trois grands constructeurs automobiles américains historiques, Ford, General Motors et Stellantis (Chrysler), pour les porter à près de 34.000, alors que le mouvement dure depuis près de quatre semaines.

"Nous avons été très clairs, et nous avons attendu assez longtemps", a déclaré le président du puissant syndicat, Shawn Fain, cité dans le communiqué, "mais Ford n'a pas compris le message."

"L'arrêt de travail" déclenché mercredi à 22H30 GMT et qui concerne une usine fabriquant des pick-up, "a été décrété après que Ford eut refusé d'aller plus loin dans les négociations", a indiqué, dans un communiqué, l'UAW, prévenant que "cette décision surprise marquait une nouvelle étape" du conflit social.

Environ 23% des employés syndiqués sont désormais à l'arrêt au sein du "Big Three", terme qui désigne les trois constructeurs.

"Il est temps de parvenir à une convention juste chez Ford et les autres membres du +Big Three+ (GM et Stellantis)", a poursuivi le responsable syndical. "S'ils ne le comprennent pas au bout de quatre semaines, l'arrêt de travail des 8.700 employés de cette usine très rentable va les aider."

L'UAW a indiqué que son président tiendrait son point hebdomadaire vendredi à 14H00 GMT sur l'état des discussions.

Dans un communiqué séparé, Ford a qualifié de son côté l'annonce de l'UAW de "grossièrement irresponsable", prévenant que l'expansion de la grève "entraînera des conséquences douloureuses" notamment sur les autres secteurs de l'entreprise ainsi que ses fournisseurs.