Etats-Unis: au moins 3 morts lors du passage de l'ouragan Hélène, situation toujours très dangereuse

La tempête a traversé la Floride jusqu'à la Géorgie voisine, a indiqué le Centre national américain des ouragans (NHC), exhortant les habitants à rester à l'abri des "vents catastrophiques", des ondes de tempête et des fortes pluies. "Il s'agit d'une situation extrêmement dangereuse".

Trois personnes ont été tuées vendredi lors du passage de l'ouragan Hélène qui s'est affaibli pour devenir une tempête tropicale toujours très dangereuse après avoir frappé la côte sud-est des Etats-Unis, laissant dans son sillage des routes et des maisons inondées.

Une personne a été tuée lorsqu'un panneau est tombé sur une autoroute sur la côte de la Floride, a déclaré le gouverneur Ron DeSantis, tandis qu'un homme et une femme ont été tués lorsque leur caravane a été emportée par une tornade en Georgie, ont déclaré le gouverneur de cet Etat, Brian Kemp, et les médias locaux.

"Hélène s'affaiblit pour devenir une tempête tropicale lors de son passage vers l'intérieur des terres, au-dessus de la Georgie", a indiqué le NHC dans son dernier bulletin. "Les ondes de tempête, les vents et les fortes pluies potentiellement mortelles continuent."

Des images diffusées dans les médias américains montrent des panneaux d'affichage déchirés balayés par des vents violents et des étincelles jaillissant des lignes électriques, alors que plus de deux millions de personnes sont privées d'électricité en Floride, en Géorgie et dans les Carolines, selon le site de suivi PowerOutage.us.

- 55 millions d'Américains concernés-

Plus de 55 millions d'Américains sont concernés par une alerte météorologique avec le passage d'Hélène, avec des avertissements de tornade dans ces Etats.

Les avertissements restent en vigueur même si l'ouragan, après avoir touché terre, s'était progressivement affaibli passant de la catégorie 4 à la première sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, avec des vents soufflant à 145 km/h.