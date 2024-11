États-Unis: Donald Trump complète son gouvernement en choisissant sa secrétaire à l'Agriculture, qui est Brooke Rollins?

Donald Trump finalise son gouvernement en nommant Brooke Rollins, ex-conseillère et présidente de l'AFPI, secrétaire à l'Agriculture. Fidèle au président élu, elle aura pour mission de soutenir les agriculteurs et l’autosuffisance alimentaire des États-Unis.

Avocate et ancienne directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche à la fin du premier mandat de M. Trump, Mme Rollins a cofondé l'AFPI en 2021 avec des personnalités proches de Donald Trump, telles que Larry Kudlow et Linda McMahon, cette dernière ayant été désignée ministre de l'Éducation.

Le président américain élu Donald Trump a annoncé samedi la nomination de Brooke Rollins, présidente du groupe de réflexion America First Policy Institute (AFPI), au poste de secrétaire à l'Agriculture. Il s'agissait du dernier poste à pourvoir dans son gouvernement.

"L'engagement de Brooke (Rollins) en faveur des agriculteurs américains, pour défendre l'auto-suffisance alimentaire des États-Unis et redynamiser les petites villes dépendantes de l'agriculture est inégalée", a déclaré Donald Trump dans un communiqué. "Elle aura pour mission de protéger nos agriculteurs, véritable colonne vertébrale de notre pays".

Un rôle clé dans l'agriculture et la sécurité alimentaire

À la tête du département de l'Agriculture, Brooke Rollins supervisera les programmes agricoles et alimentaires du gouvernement, la recherche et le commerce des denrées alimentaires, ainsi que la sécurité alimentaire, le bien-être animal et la santé des plantes.

Âgée de 52 ans, Mme Rollins est décrite comme une conservatrice traditionnelle, mais son approche pourrait créer des tensions avec Robert F. Kennedy Jr., nommé secrétaire à la Santé. Ce dernier s'est engagé à améliorer la qualité de l'alimentation aux États-Unis et souhaite réduire l'utilisation de produits chimiques et de l'alimentation ultra-transformée.