France: une femme blessée par arme blanche, possible mobile antisémite selon le parquet

Selon une source policière, les faits se sont produits vers 13h15. Citant les déclarations de la victime, cette source a précisé que quelqu'un a sonné à la porte et que la jeune femme a ouvert. Son agresseur lui a alors porté deux coups de couteau. L'individu était vêtu de sombre, le visage partiellement masqué et a pris la fuite après les faits. Une croix gammée est taguée sur la porte, mais il n'est "pas possible" de la dater à ce stade, a précisé la source.

Une enquête pour "tentative de meurtre" a été ouverte, indique-t-il encore, précisant que les jours de la victime ne sont pas en danger et qu'"aucune interpellation" n'a eu lieu à ce stade.