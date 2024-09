Frappe israélienne près de Beyrouth: un commandant du Hezbollah tué

Une source proche du Hezbollah a indiqué mardi qu'un de ses responsables militaires, Ibrahim Kobeissi, avait été tué dans la frappe israélienne menée sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion de la puissante formation pro-iranienne, qui a fait six morts selon les autorités.

Pour sa part, l'armée israélienne a indiqué dans un communiqué que "des avions de chasse de l'armée de l'air ont éliminé mardi à Beyrouth Ibrahim Mohammed Kobeissi, le commandant du réseau de missiles et de roquettes de l'organisation terroriste Hezbollah".

Selon le ministère libanais de la Santé, au moins six personnes ont été tuées et 15 blessées dans ce nouveau raid sur la banlieue sud.

Kobeissi avait rejoint le mouvement chiite libanais dans les années 1980 et occupé plusieurs postes militaires, dont celui de chef de l'unité Badr, chargé de l'une des trois zones d'opérations du Hezbollah dans le sud du Liban, selon l'armée israélienne.

Selon l'armée israélienne, Kobeissi, qui commandait plusieurs unités, dont une de missiles guidés de précision, a été visé avec d'autres commandants de la force des missiles et roquettes du Hezbollah.

Cette frappe intervient au lendemain d'un raid similaire qui visait un responsable du Hezbollah dans la banlieue sud et n'a pas fait de mort. Le responsable, Ali Karaké, a échappé à la frappe selon le Hezbollah.

Lundi, d'intenses frappes israéliennes ont visé le sud et l'est du Liban, faisant 558 morts, d'après les autorités libanaises, le plus lourd bilan depuis la fin de la guerre civile au Liban (1975-90).