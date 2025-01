Frayeur dans un avion à destination des États-Unis: plusieurs blessés après une perte d'altitude soudaine

L’avion, en route de Lagos (Nigeria) à Washington Dulles (États-Unis), a dû faire demi-tour après une soudaine perte d'altitude en plein vol. Six personnes ont été blessées, mais heureusement, aucune n’a nécessité une hospitalisation prolongée, rapportent nos confrères de CNN.

Quatre passagers et deux membres d'équipage ont été blessés vendredi lorsqu’un vol United Airlines reliant Lagos, au Nigeria, à Washington Dulles, en Virginie, a subi un mouvement brusque et inattendu en plein vol. Selon United Airlines, l’incident ne serait pas lié à une turbulence sévère, et l’origine exacte reste encore à déterminer.

Dans une déclaration, la porte-parole de la compagnie aérienne a confirmé que l’avion avait effectué un atterrissage d’urgence à Lagos. Les blessés ont été transportés à l’hôpital pour des examens et ont depuis été libérés. Le vol transportait 245 passagers, huit membres d'équipage et trois pilotes.