Fusillade mortelle dans une école américaine: 3 morts, dont le tireur présumé qui est une élève de 15 ans

Un tragique incident s'est produit lundi à Madison, dans le Wisconsin, où une élève de 15 ans a ouvert le feu dans son école, faisant deux morts et six blessés. Ce drame, qui soulève de vives inquiétudes sur la violence armée aux États-Unis, a suscité des réactions de la part des autorités locales et du président Joe Biden. Alors que la communauté pleure ses victimes, les appels à une meilleure régulation des armes à feu se font de plus en plus pressants.