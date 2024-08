A Gaza en guerre, mêmes habits "depuis dix mois" et chaussures trouées

"Je ne pensais pas un jour ne pas pouvoir habiller mes enfants", poursuit cette Palestinienne de 38 ans, qui s'est réfugiée à al-Mawassi, dans le sud-ouest de la bande de Gaza, où une guerre fait rage depuis le 7 octobre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.

Et les enfants ne sont pas les seuls à pâtir du manque de vêtements dans la bande de Gaza qui, à son âge d'or, au début des années 1990, comptait 900 usines textiles.

"Il grandit chaque jour et tous ses vêtements ne lui vont plus mais je n'en trouve pas d'autres", raconte à l'AFP cette trentenaire.

Ce secteur employait alors 35.000 personnes et chaque mois, quatre millions de pièces étaient envoyées en Israël.

Avec l'imposition du blocus israélien à la prise de pouvoir du Hamas en 2007, ces chiffres ont fondu.

- Usines à l'arrêt -

Ces dernières années, seuls 4.000 Gazaouis étaient employés dans une centaine d'ateliers dont une poignée seulement parvenait encore à envoyer 30.000 à 40.000 pièces vers Israël et la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël.

En janvier, après trois mois d'une guerre déclenchée par une attaque inédite du Hamas en Israël, la Banque mondiale estimait que 79% des établissements du secteur privé de la bande de Gaza avaient été partiellement ou totalement détruits.

Et même les usines encore debout sont à l'arrêt faute d'électricité depuis des mois. Le fuel pour les générateurs n'entre qu'au compte-goutte et va en priorité aux hôpitaux et aux infrastructures de l'ONU.