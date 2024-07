Gaza pilonnée, vote à la Knesset contre la création d'un Etat palestinien

Le parlement israélien a adopté une résolution contre la création d'un Etat palestinien, suscitant jeudi des critiques à l'international et l'embarras américain, à l'heure où Israël pilonne la bande de Gaza malgré les appels à un cessez-le-feu.

Dans la bande de Gaza dévastée et assiégée par Israël, le ministère de la Santé du Hamas a fait état d'au moins 37 morts, en majorité femmes et enfants, dans les frappes israéliennes.

Un tel Etat constituerait "un danger existentiel" pour Israël, stipule la résolution, votée avant une visite à Washington de M. Netanyahu qui doit s'exprimer le 24 juillet devant le Congrès et doit, selon la Maison Blanche, rencontrer le président Joe Biden si ce dernier est remis du Covid-19.

"Nous regardons nos enfants mourir et nous nous réveillons et dormons dans la peur", se lamente sur les décombres de son habitation une Palestinienne, qui a dit avoir perdu sa fille, ses petits-enfants et son gendre dans le secteur de Deir al-Balah (centre).

L'armée a affirmé avoir "éliminé" deux commandants du Jihad islamique, allié du Hamas, à Gaza et "plusieurs terroristes" à Rafah.

- "Bain de sang" -

Bashar TALEB

L'attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël a entraîné la mort de 1.195 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.