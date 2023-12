Giuliani, ex-avocat de Trump, condamné à verser 148 millions pour diffamation

L'ancien avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, a été condamné vendredi à payer plus de 148 millions de dollars à deux agentes électorales qu'il avait diffamé lors du scrutin présidentiel de 2020, ont rapporté les médias américains.

Les avocats de Ruby Freeman et de sa fille Wandrea "Shaye" Moss, deux agentes électorales de l'Etat de Géorgie (sud-est), avaient réclamé devant le tribunal fédéral de Washington au moins 24 millions de dollars pour chacune. Mais le jury leur a accordé à chacune plus de 17 millions de dollars d'indemnités, 20 millions pour préjudice moral, et un montant global de 75 millions de dommages-intérêts, ont précisé les médias.

Et ce n'est pas le seul souci judiciaire auquel est confronté ce descendant d'une famille italienne.