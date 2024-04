Grippe aviaire: une personne infectée par un bovin aux Etats-Unis

Il s'agit seulement du deuxième cas de personne testée positive à la grippe aviaire aux Etats-Unis, après que le virus a rendu malade des troupeaux au Texas, au Kansas et dans plusieurs autres Etats au cours de la semaine dernière.

"Le patient a signalé une rougeur des yeux (correspondant à une conjonctivite), comme seul symptôme, et se rétablit", ont précisé les autorités lundi, ajoutant qu'il a été isolé et traité avec un médicament antiviral utilisé pour la grippe.

Les experts s'inquiètent du nombre croissant de mammifères infectés par l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et sa souche H5N1, et de son potentiel de propagation entre mammifères, même si les cas chez les humains sont très rares.

Depuis, chèvres et vaches ont été touchées, a-t-on appris la semaine dernière, à la surprise des experts.

Un enfant de neuf ans, porteur de la souche H5N1, est décédé de la grippe aviaire au Cambodge en février, après trois décès dans le même pays en 2023.

"Pour l'instant, le grand public n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter", estime Louise Moncla.

Ours polaire

"Les premiers tests n'ont pas montré de changement dans le virus qui le rendrait plus transmissible vers les humains", a annoncé le ministère de l'Agriculture, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l'Agence américaine du médicament (FDA), dans un communiqué la semaine dernière, ajoutant que les vaches avaient été infectées par des oiseaux sauvages.

Selon les autorités texanes, l'infection des bovins ne présente pas de problème pour la commercialisation du lait, car les laiteries sont tenues de détruire le lait des vaches malades. La pasteurisation tue également les virus.

Elles ont par ailleurs assuré s'efforcer d'aider les laiteries touchées à limiter l'exposition de leurs employés et à surveiller et tester ceux travaillant avec du bétail infecté.

Les cas de vaches laitières infectées par l'IAHP est une première aux Etats-Unis, selon l'Association américaine vétérinaire. Le 20 mars, le Minnesota avait découvert des cas de grippe aviaire parmi de jeunes chèvres.

"La détection de l'IAHP, d'abord chez des chèvres puis chez des vaches laitières, souligne l'importance du respect des mesures de biosécurité, de la vigilance dans la surveillance de la maladie et l'intervention immédiate de votre vétérinaire quand quelque chose semble clocher", a indiqué Rena Carlson, présidente de l'Association américaine vétérinaire, dans un récent communiqué.

La grippe aviaire a tué un ours polaire en Alaska d'après les autorités, et des centaines de milliers de mammifères marins sont morts à cause du virus en Amérique du Sud, selon le Comité scientifique sur la recherche antarctique.

Depuis l'été 2021, le virus de l'influenza aviaire a provoqué la mort et l'abattage de millions de volailles en Europe. La France a abattu plus de 30 millions de volailles entre l'été 2021 et l'an dernier.