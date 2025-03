Guerre en Ukraine, Donald Trump, réarmement européen: les Belges appréhendent-ils un futur conflit mondial?

Dans ce contexte de tensions au niveau mondial, nous vous avons demandé comment vous appréhendiez la situation, et si vous vous prépariez à faire face à un éventuel conflit. Les chiffres proviennent d'un sondage RTL info-Ipsos.

À la question : "Vous préparez-vous à un éventuel conflit mondial ?" La réponse est non pour 68 % des sondés. En effet, près d’un Belge sur trois se prépare à une guerre éventuelle. Dans le détail, les Wallons sont un peu plus nombreux que les Flamands à se prémunir.

Depuis les annonces de Donald Trump concernant la guerre en Ukraine et son intention de retirer son aide envers le peuple de Volodymyr Zelensky, un sentiment de chaos plane sur le monde. Qu'en pensent les Belges ?

Alors que faites-vous concrètement pour vous préparer ? En premier lieu, vous suivez de près les informations, comme l'expliquent 81 % des sondés. Les Belges qui se préparent à la guerre sont aussi 32 % à faire des provisions, à faire du stock.

Par contre, ils n’en sont pas encore à retirer leurs économies de la banque, seulement 5 % des sondés le font. En somme, les Belges privilégient la prévoyance, mais pas la panique.

Du côté de la dimension politique et militaire, là, il y a une vraie demande de la part des Belges sondés. Est-ce que l’Europe doit se réarmer pour faire face à la Russie ? C’est un grand "oui" pour 75 % des sondés et seuls 16 % de non.

Quant à la Belgique, 65 % des sondés pensent que nous devons investir massivement dans la défense, 28 % non et 7 % sont sans avis.