Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie est ouverte à des compromis raisonnables pour mettre fin au conflit en Ukraine. Malgré des initiatives de paix relayées par la Turquie, il accuse l'Ukraine d'avoir rejeté ces propositions et pointe du doigt les positions de l'Occident et la poursuite des combats sur le terrain.

Lors d'une interview diffusée le 25 octobre 2024 sur la chaîne Rossiya-1, Vladimir Poutine a évoqué la possibilité de trouver un terrain d'entente dans la crise ukrainienne. Il a révélé que la Turquie avait tenté d'agir en médiateur, mais que les efforts avaient été vains. "En effet, nos partenaires turcs - et ce n'est pas la première fois - nous ont présenté un certain nombre d'initiatives et ont été en contact avec la partie ukrainienne. Mais dès que nous avons accepté un plan, il s'est avéré que l'Ukraine l'avait déjà rejeté. Cela s'est produit deux fois", a-t-il déclaré.

Malgré cette situation, Poutine a insisté sur la disponibilité de la Russie à envisager des compromis, tout en accusant Kiev de comportements imprévisibles et irrationnels : "(Il y a) un comportement irrationnel de la part de l'Ukraine, difficile à prévoir. Il n'est pas possible de bâtir des plans sur cette base."