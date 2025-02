Guerre en Ukraine: que retenir de la réunion historique entre Américains et Russes qui inquiète les Européens?

Partager:

De hauts responsables américains et russes, menés par les chefs de la diplomatie, ont entamé, mardi à Ryad, une réunion à haute tension visant à relancer une relation au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine, et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.



Cet agenda ambitieux donne des frissons à Kiev et dans les capitales européennes, inquiètes qu'un rapprochement entre Washington et Moscou ne se fasse à leur insu. Ni l'Ukraine ni les Européens n'ont été conviés à cette rencontre, la première à ce niveau et dans un tel format depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Elle intervient après l'appel téléphonique la semaine dernière entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ni poignées de main devant les caméras, ni déclarations à la presse, l'ambiance au début de la rencontre, peu avant 10h30 locales dans un centre de conférences, le palais Diriyah, était clairement tendue. Assis autour d'une grande table en acajou, chacun le visage fermé, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se faisaient face. À leurs côtés, le conseiller à la Sécurité nationale du président américain, Mike Waltz, et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et côté russe Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine.

On apprend ce mardi en début d'après-midi que la Russie s'est félicitée mardi du "sérieux" de cette rencontre mardi à Ryad. Elle a cependant a jugé prématuré de parler de rapprochement des positions et d'une date pour un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. "Il est encore difficile de dire si (les positions russes et américaines) se sont rapprochées, mais c'était le sujet", a indiqué à la télévision russe l'un des négociateurs du Kremlin, Iouri Ouchakov, jugeant prématuré de parler "de dates concrètes pour une rencontre des deux dirigeants". "C'était une conversation très sérieuse sur tous les sujets que nous voulions aborder", a ajouté le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, précisant que la rencontre avait duré quatre heures et demie. Sur le dossier ukrainien, les deux parties sont convenues de former des délégations spécifiques de négociateurs. Le responsable n'a pas évoqué de rôle pour Kiev ou les Européens, qui craignent d'être exclus de la conversation sur le futur de l'Ukraine Du côté de Washington, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a déclaré qu'"un important pas en avant" avait été fait à l'issue de sa rencontre en Arabie saoudite mardi avec son homologue russe Sergueï Lavrov, selon un communiqué du département d'Etat américain. Je ne pense pas qu'ils s'arrêteront en Ukraine