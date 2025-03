Guerre en Ukraine: une majorité de Belges sont inquiets, mais seraient-ils prêts à aller se battre si cela devenait nécessaire?

Plus précisément, c’est chez les électeurs socialistes que cette crainte est la plus présente avec 67%, un chiffre assez conséquent, alors que c’est au MR que cette crainte est la moins présente, à 47 %.

La guerre en Ukraine pourrait-elle s'étendre et arriver jusque sur notre territoire ? En tout cas, une (courte) majorité des citoyens le craignent : 52% des Belges, 49% des Flamands, mais 59 % des Wallons ont peur qu’une guerre se produise sur notre territoire.

Ces chiffres, qui montrent une anxiété considérable de la part des Belges, sont certainement dopés par le fait que pendant la période de sondage, le président américain Donald Trump s’est montré instable et versatile.

Paradoxalement, peu de Belges se préparent concrètement à un conflit. À la question : "Avez-vous déjà acheté un approvisionnement pour vous préparer à une guerre (comme une radio d'urgence, de l'eau supplémentaire, de la nourriture sèche ou autre) ?", 87 % des Belges répondent par la négative. Côté francophone, c’est chez les électeurs Écolo qu’on se prépare le plus : 11 % des verts ont déjà fait des provisions pour se préparer à une guerre éventuelle.

Enfin, les Belges seraient-ils d'accord pour aller se battre en Ukraine ? Question cruciale alors qu’un sommet européen aura lieu fin de semaine à Bruxelles pour discuter d’une éventuelle force de maintien de la paix des 27 en Ukraine.

49 % des Belges répondent positivement, et si on détaille les résultats, côté francophone : c’est chez les électeurs Engagés (57 %) que le score est le plus élevé tandis que c’est au PTB (35 %) que l’on pousse le moins cette hypothèse d’envoyer des soldats belges en Ukraine.