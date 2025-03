Menace de guerre: selon Sophie Wilmès, il faut "dissuader l'autre d'attaquer en investissant dans la Défense"

Elle occupait le poste de Première ministre au moment de la pandémie de Covid-19. À l'époque, la Belgique n'était pas prête à ce bouleversement. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, l'actualité délaisse une crise sanitaire pour faire place à un conflit armé en Ukraine, mais une question subsiste : "Le pays est-il prêt pour un éventuel conflit ?"

"Je pense que ce qu'il faut avant tout se demander c'est: 'Faut-il faire davantage pour éviter une guerre plus rapprochée ?' Et pour cela, il faut un réveil collectif", répond Sophie Wilmès. Elle continue : "On doit surtout se mettre en position pour que cela n'arrive pas (NDLR: une guerre chez nous). Pour cela, vous devez dissuader l'autre de vous attaquer. Et donc, dépenser plus dans la Défense."