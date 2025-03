Guerre en Ukraine: la Russie et Kiev s'accusent d'attaques durant la nuit malgré une trêve limitée décidée lors de l'appel entre Trump et Poutine

"Il y a malheureusement des frappes, et précisément contre des infrastructures civiles", a écrit le président ukrainien, faisant état notamment de "frappe directe d'un (drone de conception iranienne) Shahed sur un hôpital à Soumy", et d'autres attaques y compris à Kiev.

La Russie a tiré six missiles et 145 drones de combat sur l'Ukraine pendant la nuit, a indiqué mercredi l'armée ukrainienne. La défense aérienne ukrainienne a pu abattre 72 drones, alors que 57 appareils leurres ont disparu sans faire de dégâts, a indiqué l'armée laissant entendre qu'aucun des six missiles n'avait pu être détruit.

M. Zelensky n'a toutefois mentionné aucune attaque directe contre des infrastructures énergétiques, objet de la trêve de 30 jours accordée entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine mardi.

La Russie accuse aussi l'Ukraine

Les autorités russes ont pour leur part fait état tôt mercredi d'un incendie dans un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar, à l'est de la frontière avec l'Ukraine, à la suite d'une attaque de drones ukrainiens.