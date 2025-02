Guerre à Gaza: trois otages israéliens remis à la Croix-Rouge, des bus de détenus palestiniens sur la route

Des combattants en armes du Hamas ont libéré samedi trois otages israéliens dans la bande Gaza, le sixième échange contre des prisonniers palestiniens depuis le début de la trêve qui a frôlé cette semaine le point de rupture.

Après quasiment 500 jours de captivité, Sacha Trupanov, un Israélo-Russe de 29 ans, Yaïr Horn, un Israélo-Argentin de 46 ans, et Sagui Dekel-Chen, un Israélo-Américain de 36 ans, ont été exhibés à Khan Younès sur un podium, entourés de combattants armés et cagoulés du Hamas et du Jihad islamique, un groupe palestinien allié.