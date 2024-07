Guinée: l'ex-dictateur Dadis Camara condamné pour crimes contre l'humanité

Petit capitaine devenu dictateur associé à l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Guinée, Moussa Dadis Camara, en boubou vert et jaune, est resté de marbre, derrière ses lunettes, au moment de la lecture du verdict par le tribunal de Conakry mercredi.

Un retour de cette destinée qu'il invoque constamment, qui a fait d'un obscur officier un chef d'Etat incongru, et d'un chef d'Etat un criminel. M. Camara a plaidé non coupable jusqu'au dernier jour.

Il était pourtant président ce 28 septembre 2009 et les jours suivants quand les Bérets rouges de sa garde, des soldats, des policiers et des miliciens ont assassiné dans un stade de Conakry et alentour des dizaines de personnes réunies pour le dissuader de se présenter à la présidentielle prévue en janvier 2010. Des dizaines de femmes y ont été violées.

Détenu à Conakry depuis septembre 2022, sa trajectoire extravagante avait connu un soubresaut de plus début novembre lorsqu'un commando armé l'avait sorti de prison, sans qu'apparaisse clairement s'il s'était évadé ou avait été extrait de force. Il avait ensuite été repris.

Le capitaine Camara et un groupe d'officiers s'étaient emparés du pouvoir le 23 décembre 2008 après l'annonce de la mort du président Lansana Conté. "Sans effusion de sang", insiste-t-il.