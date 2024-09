Harris attaque Trump comme "l'architecte" du recul du droit à l'avortement

Dans un discours particulièrement virulent, Kamala Harris a attaqué vendredi Donald Trump comme était "l'architecte" du recul du droit à l'avortement et des drames qui en résultent, tandis que dans plusieurs Etats, des Américains commencent à voter de façon anticipée.

Selon les sondages, il s'agit là d'un argument particulièrement porteur pour la démocrate, à 46 jours d'un scrutin qui devrait, selon les experts, être marqué par une divergence record entre le vote féminin, plus favorable à Kamala Harris, et le vote masculin, plus orienté vers Donald Trump.

"Une femme sur trois en Amérique vit dans un Etat où l'avortement est interdit à cause de Trump", a dit Kamala Harris lors d'un meeting à Atlanta, en rappelant que l'ancien président républicain se disait "fier" d'avoir été à l'origine, par ses nominations de juges conservateurs, du revirement de jurisprudence de la plus haute cour américaine.

"Ces hypocrites prétendent vous parler de ce qui est dans le meilleur intérêt des femmes et des enfants", a lâché la démocrate, en accusant les républicains de combattre le droit à l'avortement au nom de la défense de la vie, alors qu'ils "négligent" les problèmes de mortalité périnatale ou d'accès aux soins pour les femmes enceintes et les mères.