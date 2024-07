Harris reconnait être l'"outsider" et appelle ses partisans à la mobilisation

Cette dernière, qui a reçu depuis une semaine le soutien des grands noms du camp républicain pour remplacer Joe Biden dans la course à la Maison Blanche, participait à une collecte de fonds à Pittsfield, dans le Massachusetts.

"Nous sommes les outsiders dans cette course, c'est vrai. Mais il s'agit d'une campagne populaire", a lancé l'ex-sénatrice de 59 ans après être entrée sous les applaudissements nourris de l'assemblée où se trouvaient la légende du folk-rock James Taylor et la violoncelliste Yo-Yo Ma.

Celle qui est devenu en janvier 2021 la première femme, la première Afro-Américaine et la première personne d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence a endossé en quelques jours son nouveau rôle de candidate pour le scrutin du 5 novembre. Elle est parvenue à donner un nouvel élan à la campagne démocrate, une semaine après l'annonce du retrait du président Joe Biden, plombé par des questions sur son âge et ses capacités physiques et mentales.

Samedi, Kamala Harris a de nouveau tancé son rival républicain Donald Trump qui ne veut pas entendre parler de débat avec elle dans l'immédiat.