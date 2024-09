Il aurait fait venir "des filles et des jeunes femmes des USA": un pasteur arrêté pour crimes sexuels aux Philippines

"Apollo Quiboloy a été arrêté", a déclaré Benjamin Abalos sur sa page Facebook officielle, sans donner plus de détails. Le pasteur a été inculpé de traite d'êtres humains par un tribunal philippin.

Apollo Quiboloy, "fils de Dieu" autoproclamé et qui était le conseiller spirituel de Rodrigo Duterte, a fondé aux Philippines la secte nommée Royaume de Jésus-Christ (KOJC).

Quelque 2.000 policiers y avaient été déployés le 24 août pour faire appliquer un mandat d'arrêt.

En novembre 2021, le ministère américain de la Justice avait inculpé Apollo Quiboloy et deux autres hommes pour exploitation sexuelle de jeunes filles et jeunes femmes, âgées de 12 à 25 ans, entre 2002 et au moins 2018.

Selon l'acte d'accusation, le pasteur avait fait venir aux Etats-Unis "des filles et des jeunes femmes" comme assistantes personnelles avant de les forcer à avoir des relations sexuelles avec lui sous peine d'une "damnation éternelle".

Un "mode de vie fastueux"

Certaines devaient ensuite récolter de l'argent pour financer le "mode de vie fastueux" des dirigeants du groupe dont Apollo Quiboloy, avait à l'époque indiqué le ministère américain.