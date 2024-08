Il y a 80 ans, 3.000 Roms étaient assassinés par les Nazis à Auschwitz

Le génocide des populations roms, aussi appelé "Porajmos" ("dévoré" en romani), fut organisé par le régime nazi, qui ordonna la déportation des populations tsiganes à Auschwitz-Birkenau dès février 1943. Jusqu'en juillet 1944, des Tsiganes originaires des quatre coins de l'Europe furent emmenés vers le camp de la mort.

Les détenus y furent tatoués d'un matricule commençant par la lettre "Z" pour "Zigeuner" ("Tsigane") et affublés d'un triangle marron. Les conditions de détention, particulièrement difficiles, coûtèrent la vie à de nombreux détenus qui succombèrent aux maladies, au froid et au manque de nourriture. Les femmes et les enfants tsiganes subirent également des stérilisations forcées et furent victimes d'expérimentation médicales.