Incendies au Pantanal: état d'urgence dans une région brésilienne

L’État brésilien du Mato Grosso do Sul (centre-ouest) a décrété lundi l'état de "situation d'urgence" en raison des incendies de forêt qui ravagent le Pantanal, la plus grande zone humide de la planète, située en grande partie dans cette région.

D'une validité de six mois, il permet de déployer davantage de moyens plus rapidement pour combattre ces incendies que les spécialistes attribuent à une sécheresse extrême, et à des départs de feux volontaires pour l'expansion des terres agricoles sur la forêt, souvent devenus incontrôlables.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ce week-end montrent une longue "muraille de feu" éclairer la nuit dans la forêt, en arrière-plan des festivités de la Saint-Jean dans la ville de Corumba, dans le Mato Grosso do Sul.

Selon les données recueillies par le Laboratoire d'application de satellites environnementaux (Lasa) de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, 627.000 hectares ont déjà brûlé au Pantanal depuis le début de l'année.