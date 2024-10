Inde : au moins 23 rebelles maoïstes tués par les forces de sécurité

"Le nombre (de morts) confirmé est 23", a indiqué à l'AFP le commissaire de police Prabhat Kumar, précisant que le bilan pourrait même s'élever à 30 morts. Un homme a été légèrement blessé du côté des forces de l'ordre, selon lui.

L'affrontement a eu lieu dans une forêt reculée de l'État de Chhattisgarh, principale zone d'activité du mouvement rebelle.

Les affrontements avec la rébellion naxalite, d'inspiration maoïste, ont fait plus de 10.000 morts depuis les années 1960 dans le "Corridor rouge" s'étendant dans des États du centre, du sud et de l'est de l'Inde.