Inde: une étude attribue de nombreux décès à la pollution aérienne

Les chercheurs se sont penchés sur dix grandes villes indiennes: Ahmedabad, Bangalore, Bénarès, Bombay, Calcutta, Delhi, Hyderabad, Madras, Pune et Shimla.

Point notable, les décès liés à ces particules apparaissent déjà élevés dans les villes les moins polluées de la liste, comme Bombay et Calcutta.

Le sujet est crucial en Inde, l'un des pays les plus exposés à la pollution à ces particules qui favorisent une série de pathologies allant des AVC au cancer du poumon.

Or si les autorités indiennes se fixent des objectifs d'amélioration de la qualité de l'air, elles retiennent un seuil bien plus élevé que celui de l'OMS: 60 microgrammes par mètre cube.

"En abaissant (ces) seuils et en les faisant respecter, on pourait sauver des dizaines de milliers de vies par an", estime Joel Schwartz, un autre auteur de l'étude.