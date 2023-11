Un tremblement de terre de magnitude 6,9 s'est produit mercredi à l'est de l'Indonésie, en mer de Banda, à plus de 300 km des côtes selon l'institut américain d'études géologiques (USGS).

Le séisme a eu lieu à 10 km de profondeur, selon l'USGS, à plus de 340 km des côtes les plus proches et aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée.