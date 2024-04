Inquiétude en Thaïlande et au Laos après un déversement d'acide qui menace le Mékong

Un camion transportant plus de 30 tonnes d'acide sulfurique s'est renversé mercredi dernier à Luang Prabang au Laos, provoquant une fuite de ce produit très dangereux dans la rivière Nam Khan, un affluent du Mékong, rapportent plusieurs médias thaïlandais. L'incident est suivi de près par les autorités locales qui s'inquiètent des conséquences sur la qualité de l'eau.

Les autorités thaïlandaises et laotiennes ont décidé de déverser l'eau d'un barrage pour diluer l'acide sulfurique et atténuer ses effets en aval vers la Thaïlande. Les contrôles effectués jusqu'ici pour évaluer la qualité hydrique ne révèlent rien d'alarmant.

L'inquiétude est toutefois grande alors que le week-end prochain a lieu le festival de l'eau Songkran, qui marque le Nouvel An thaïlandais selon le calendrier lunaire. Les festivités se traduisent par des fêtes de rue et des batailles d'eau déjantées, en utilisant l'eau des rivières. L'heure est également à la fête au Laos, qui a lui aussi un festival de l'eau pour célébrer le Nouvel An. Les festivités attirent chaque année de nombreux touristes venant des quatre coins du monde.