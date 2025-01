Migration, droits de douane, questions de genre… Donald Trump, droite dure ou extrême-droite?

À peine investi pour un second mandat, Donald Trump multiplie les mesures controversées, notamment sur l’immigration et les questions de genre. Des positions qui le rapprochent, selon les experts européens, des leaders de l’extrême droite.

Quelques heures après le début de son second mandat, Donald Trump a pris des décisions marquantes. L’ancien président a déclaré l’état d’urgence à la frontière mexicaine, prévoyant le déploiement de l’armée pour contrer les passages illégaux. Il va plus loin en remettant en cause le droit du sol, un pilier du système juridique américain.

À lire aussi Le retour de Donald Trump fait-il peur aux Belges? Notre sondage a livré ses verdicts sur la question

Pour Serge Jaumain, historien à l’Université libre de Bruxelles, ces mesures s’inscrivent dans une idéologie de droite radicale. "C'est assez proche de ce que disent des leaders comme Meloni, Orbán... Ils associent l’immigration à un problème pour nos sociétés et prônent un repli sur soi", analyse-t-il.