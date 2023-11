Islande: une ville évacuée par crainte d'une éruption volcanique

Mais vendredi en fin de journée, les services météorologiques ont remarqué que l'activité sismique se rapprochait de la surface et que le magma commençait à remonter verticalement vers la croûte terrestre entre Sundhnjukagigar et Grindavik, laissant à penser qu'une éruption pourrait survenir plus tôt.

Les autorités ont décidé d'évacuer Grindavik après que les services météorologiques ont indiqué qu'il était "probable qu'une intrusion de magma se soit étendue sous Grindavik".

Trois éruptions ont eu lieu près de Fagradalsfjall sur la péninsule de Reykjanes, en mars 2021, août 2022 et juillet 2023. Ces trois éruptions se sont toutefois produites loin de toute infrastructure ou zone peuplée. Grindavik, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale Reykjavik, se trouve à proximité de la station thermale géothermique Blue Lagoon, une populaire destination touristique qui a fermé temporairement en début de semaine par mesure de précaution.