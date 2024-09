Israël annonce avoir obtenu un nouveau train d'aide militaire américaine de 8,7 milliards de dollars

Ce jeudi, le ministère de la Défense israélien a déclaré avoir reçu un train d'aide militaire américaine d'une valeur de 8,7 millions de dollars "en soutien à l'effort militaire en cours d'Israël", en pleine escalade avec le Hezbollah libanais et en guerre à Gaza.

Les négociations entre Israël et les Etats-Unis ont été conclues à Washington et portent sur le déblocage de 3,5 milliards de dollars en vue de l'achat de matériel et équipement de guerre, et 5,2 milliards de dollars destinés aux systèmes de défense antiaériens.