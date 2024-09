"Arrêtez d'envoyer des armes à Israël", implore Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, à l'ONU

"Cette folie doit s'arrêter. Le monde entier est responsable de ce que subit notre population à Gaza et en Cisjordanie", a indiqué la président de l'Auroté palestinienne, près d'un an après le début de la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Israël "ne mérite pas" d'être membre de l'ONU, a également indiqué Mahmoud Abbas. "Arrêtez ce crime. Arrêtez-le maintenant. Arrêtez de tuer des enfants et des femmes", a-til martelé M. Abbas devant l'Assemblée générale de l'ONU.

Il s'en est pris longuement à Israël, qu'il a une nouvelle fois accusé d'"occupation" et de "génocide" en Palestine. "Israël, qui refuse d'appliquer les résolutions des Nations unies, ne mérite pas d'être un membre de cette organisation internationale", a-t-il estimé, en regrettant que les Etats-Unis, allié de l'Etat hébreu, aient bloqué par leur droit de veto au Conseil de sécurité l'adhésion des Palestiniens, qui ont aujourd'hui un statut d'Etat observateur. "L'occupation prendra fin, prendra fin, prendra fin", a-t-il conclu.