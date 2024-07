Israël: neuf morts et 34 blessés après des tirs de roquettes du Liban sur le Golan annexé

Les services de secours israéliens ont annoncé samedi que des tirs de roquettes depuis le Liban sur le plateau du Golan annexé, dans le nord d'Israël, avaient fait neuf morts et 34 blessés, L'armée israélienne accusant le Hezbollah d'en être à l'origine.

Neuf personnes ont été tuées par une frappe à Majdal Shams, a déclaré Eli Bin, directeur général du Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, ajoutant que 17 des 34 blessés se trouvaient dans un état critique, dont 10 sont des enfants.

La police israélienne et l'armée ont confirmé que des roquettes avaient touché plusieurs sites sur le plateau syrien du Golan occupé par Israël, dont une a atteint Majdal Shams. Cette ville est située aux confins du nord d'Israël et du sud du Liban et est frontalière de la Jordanie.