"J'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais": Mehdi Nemmouche condamné à la perpétuité une seconde fois

La cour, qui a délibéré pendant plus de 10 heures, a assorti sa peine d'une période de sûreté maximale de 22 ans, pendant laquelle il ne pourra pas demander de libération anticipée.

Le président Laurent Raviot n'a donné aucune motivation de la décision, mais a étendu le périmètre des victimes reconnues.

D'abord, à l'ensemble des 25 journalistes et humanitaires occidentaux kidnappés en Syrie. Plusieurs d'entre eux, dont certains proches étaient dans la salle d'audience, avaient été assassinés dans des mises en scènes macabres et filmées, à genoux dans des tenues oranges, pour des vidéos de propagande qui ont fait le tour du monde.

La cour a également reconnu victimes "tous les ressortissants syriens non identifiés". Pendant le procès, les ex-otages français ont raconté leur supplice de 10 mois dans les geôles de l'EI, mais souligné avoir vite compris que leurs vies avaient plus de valeur, aux yeux de leurs geôliers, que celles des milliers de Syriens torturés à mort "jour et nuit" dans les cellules voisines.