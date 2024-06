Japon: des dizaines de décès potentiellement liés à un scandale de compléments alimentaires

Cela porte donc à 80 le total provisoire de décès suspects dans cette affaire.

Les causes de ces décès "doivent encore être vérifiées par des médecins" et donc il est possible que le nombre final baisse, a précisé vendredi à l'AFP un agent du ministère japonais de la Santé.

De nombreuses personnes qui avaient consommé ces suppléments alimentaires, suspectés de provoquer des troubles rénaux, ont par ailleurs été hospitalisées.

"Même si la cause directe d'hospitalisation ou de décès n'est pas une maladie rénale", il est "devenu clair" que dans certains cas, la consommation des produits en question a eu "indirectement" des répercussions néfastes sur l'état de santé de certaines personnes, selon un communiqué de Kobayashi Pharmaceutical.