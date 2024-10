Japon: le nouveau Premier ministre fait une offrande à un sanctuaire shinto controversé

Des élus et des membres du gouvernement japonais se déplacent régulièrement dans ce sanctuaire, ce qui irrite Pékin et Séoul, la Chine et la péninsule coréenne ayant été le théâtre d'exactions et d'abus commis par des militaires japonais dans la première moitié du XXe siècle.

Depuis 2013, aucun Premier ministre japonais en exercice ne s'est cependant rendu au sanctuaire. La visite cette année-là de Shinzo Abe avait suscité la fureur de la Chine et de la Corée du Sud et des remontrances de la part de Washington, le principal allié du Japon.

Le ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, Takamaro Fukuoka, a également envoyé une offrande d'arbre "masakaki", a indiqué jeudi à l'AFP le porte-parole du sanctuaire.