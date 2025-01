"Je ne sais pas ce que sera ma vie maintenant": Margelis, candidate à l'asile, en larmes après l'entrée en fonction de Trump

Une migrante colombienne s'effondre à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, tandis que Donald Trump signe ses premiers décrets anti-immigration. Un tournant marqué par la suspension d'une application dédiée aux demandeurs d'asile et des annonces controversées.

Margelis Tinoco, une migrante colombienne qui vivait au Venezuela, a éclaté en sanglots à Ciudad Juarez après l’annulation de son rendez-vous pour une demande d’asile. Ce rendez-vous était initialement prévu le jour de l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis.

"Qu'il ait de la compassion et nous laisse traverser… parce que nous souffrons", a déclaré Margelis Tinoco, évoquant les six mois de périple qu'elle a endurés avec sa famille. Quelques minutes après la cérémonie d’investiture, l’application CBP One, introduite sous l’administration de Joe Biden pour simplifier les démarches des migrants, est tombée hors ligne, ajoutant à l’incertitude.