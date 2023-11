Joe Biden et Xi Jinping vont se rencontrer en Californie

Joe Biden rencontrera son homologue chinois Xi Jinping mercredi 15 novembre, a annoncé vendredi la Maison Blanche, répétant vouloir "gérer de manière responsable la rivalité" entre Washington et Pékin.

"Les dirigeants échangeront sur les questions liées à la relation bilatérale entre la Chine et les Etats-Unis, l'importance continue de maintenir des lignes ouvertes de communication, et un éventail de dossiers régionaux et mondiaux", a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.