Joe Biden va accorder vendredi sa première interview depuis le débat avec Trump

Un premier extrait sera disponible dès vendredi, a précisé la chaîne de télévision américaine, et la totalité dimanche.

La candidature de Joe Biden fait l'objet de doutes depuis sa prestation calamiteuse lors du débat face à Donald Trump, jeudi soir. Entre mots avalés, phrases inachevées et expression hagarde, cette contre-performance a ébranlé ses partisans et fait réagir les médias. Le lendemain, le prestigieux journal New York Times avait ainsi appelé, dans son éditorial, l'actuel président à "quitter la course" pour "servir le pays".