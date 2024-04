John Cockerill va reconfigurer des blindés légers en ambulances pour l'Ukraine

Le marché a été attribué à John Cockerill Defense qui va fournir "plusieurs dizaines" de véhicules de type Bandvagn 206 (BV-206) transformés. Ceux-ci seront remis en état, modernisés et reconfigurés sur le site d'Aubange du groupe belge afin d'en faire des véhicules d'évacuation médicale.

Le Bv-206 est un engin de transport de troupes, sur chenilles, tout-terrain et articulé, de fabrication suédoise et développé par le constructeur Hägglunds. Il est aujourd'hui intégré dans le groupe britannique BAE Systems. Composé de deux modules, ce véhicule polyvalent est parfaitement à l'aise dans la neige et en montagne. "Le Bv-206 a retenu l'attention des Ukrainiens et des Belges, car c'est un véhicule déjà utilisé en Ukraine et connu pour sa très grande mobilité en terrain compliqué et accidenté. Il est donc tout à fait compatible avec la mission d'évacuation de blessés", a indiqué John Cockerill Defense.